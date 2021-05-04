Sincan'da gençlik merkezleri hizmete giriyor
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Sincan'da gençlik merkezleri hizmete giriyor

Sincan'da gençlik merkezleri hizmete giriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olan Sincan Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarını dolu geçirebilecekleri spor alanlarını kazandırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olan Sincan Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarını dolu geçirebilecekleri spor alanlarını kazandırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sincan'da 5 mahalleye 5 adet gençlik merkezi kazandırıldı. Diğer taraftan ise 4 gençlik merkezinin kısa süre içinde hizmete hazır hale gelmesi hedefleniyor.

Sincan Belediyesi ilçeyi sporla, sanatla buluşturuyor

İlçenin en büyük kültürel ve sportif aktivitelerine ev sahipliği yapacak olan Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor. 5 adet gençlik merkezi yapımında da sona gelindi.

Sosyal belediyecilikte örnek Sincan

Korona virüs sürecinde halk sağlığını korumak için sahada olağanüstü çaba gösteren Sincan Belediyesi, ilçenin marka değerini yükseltecek yatırımlara hızla yenilerini ekliyor. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çocuklara ve gençlere destek oluyor. - ANKARA

Sincan'da gençlik merkezleri hizmete giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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