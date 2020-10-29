Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada
29.10.2020 09:48 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:49
Ankara'da bir apartmanın otoparkında bulunan 1.5 metrelik yılan kısa süreli panik yarattı. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu bir poşete koyduğu yılanın yakalanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
İlginç olay, Sincan Atatürk Mahallesi Onur Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın oto parkında meydana geldi. Otoparkta bina sakinleri yaklaşık 1.5 metre boyunda yılan görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yılanı yakaladı. Yılan, dikkatli bir şekilde poşet içine konuldu. Yılan daha sonra doğaya salıverildi.
"ÖLMESİN YAZIK"
Ekipler ve vatandaşlar yardımıyla yakalanan yılana şefkat gösteren bir vatandaşın "aman kuyruğunu koparmayın, üstüne basmayın ölmesin yazık" dediği duyuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE