Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada

Ankara'da bir apartmanın otoparkında bulunan 1.5 metrelik yılan kısa süreli panik yarattı. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu bir poşete koyduğu yılanın yakalanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.