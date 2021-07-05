Sincan Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" gerginliği! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu da gözaltına alınanlar arasında

Anayasa Mahkemesi'nin "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verdiği HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" tutmak isteyen grupla polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.