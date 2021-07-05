Sincan Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" gerginliği! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu da gözaltına alınanlar arasında
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Sincan Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" gerginliği! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu da gözaltına alınanlar arasında

Sincan Cezaevi önünde 'Adalet Nöbeti' gerginliği! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu da gözaltına alınanlar arasında
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Anayasa Mahkemesi'nin "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verdiği HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" tutmak isteyen grupla polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmada Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle tutuklanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu sonuçlandırmıştı. AYM, Gergerlioğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermişti.

CEZAEVİ ÖNÜNDE MÜDAHALE

AYM kararı doğrultusunda Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesi gerektiğini belirten bir grup HDP'li Sincan Cezaevi önünde basın açıklaması yapıp 'Adalet Nöbeti' tutmak istedi.

Ancak bölgede önlem alan polis, buna izin vermedi ve gruba müdahale etti. Müdahale sonucu Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

TWITTER'DAN DA DUYURDU

Salih Gergerlioğlu gözaltına alındığını Twitter hesabından da duyurdu. İşte o paylaşım;

Sincan Cezaevi önünde 'Adalet Nöbeti' gerginliği! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu da gözaltına alınanlar arasında
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Sincan Cezaevi önünde "Adalet Nöbeti" gerginliği! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu da gözaltına alınanlar arasında - Haberler
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