Sinan Zorbey kimdir? sorusu Bu akşam ekranlara gelecek olan İbo Show konuklarından Sinan Zorbey kimdir? Sinan Zorbey kaç yaşında, nereli? Sinan Zorbey şarkıları! konuları gündem konusu oldu. Söylediği şarkılar ile izleyicileri mest eden sanatçı hakkında merak edilenleri derledik. İşte detaylar....

SİNAN ZORBEY KİMDİR?

Arabesk müziğin yeni prensi olarak tanıtılan Sinan Zorbey, ''Zoruma Gider'' adlı ilk albümünü geçtiğimiz ay piyasaya çıkardı. İlk kez A Takımı programında müzikseverlere seslenen Zorbey'in albümünde ''Dayanamam'', ''Bırakma Beni'', ''Mutlu Değilim'', ''Ciğerin Yansın'' gibi şarkılar yer alıyor. Yolun çok başında olduğunu belirten Zorbey'in albümünün yapımcılığını Cengiz Kurdoğlu üstleniyor. Genç şarkıcı, albümünün ilk klibini ise manken Emine Ün'le birlikte ''Bırakma Beni'' adlı şarkıya çekti.

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