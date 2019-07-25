Sinan Yılmaz'a ne oldu?

POLİSİN tüm aramalarına rağmen ulaşamadığı Sinan Yılmaz'ın kendisine zarar vermesinden de endişe ediliyor. Wiesbaden Polisi 1.80 boyunda ve kısa siyah saçlı ve hafif sakalı olan Sinan Yılmaz'ı görenlerin ya da yerini bilenlerin en yakın polis karakoluna bilgi vermesini istedi. En son üzerinde tişört ve koyu yeşil bir pantolonu bulunan Yılmaz hakkında bilgisi olanların 0611 3450 numaralı telefonu arayarak polise bilgi vermesi de istendi.