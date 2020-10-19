8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı
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8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı

19.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:34

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü 7'nci ameliyat oldu. Kızının son durumu hakkında bilgi veren Özen, "Başarılı bir ameliyat oldu, bu konuyla ilgili tek bir kelime söylemeye mecalimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal'ın bağırsak rahatsızlığı olan 8 aylık bebekleri cumartesi günü 7. kez ameliyata girdi. Ameliyat öncesi duygusal anlar yaşayan Özen'in sözleri eşini gözyaşlarına boğmuştu. Bugün Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, bebeğinin son sağlık durumunu anlattı.

"NEVA İÇİN GÜÇLÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ, MECALİMİZ KALMADI"

Ünlü sanatçı bugün bir Instagram hesabından açıklama yaparak, yaşadıkları zor süreci şöyle anlattı: "Bildiğiniz gibi Neva iki gün önce yedinci kez ameliyat oldu. Allah'ın yardımı ve sevenlerimizin duasıyla şükürler olsun başarılı bir ameliyat oldu. Gerçeği söylemek gerekirse bu uzun süreçte yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi. İnanın bu konuyla ilgili bırakın konuşmayı tek bir kelime söylemeye mecalimiz kalmadı. Ama Neva'ya manevi olarak pozitif enerji aktarmak için güçlü olmaya çalışıyoruz."

8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi

"AMELİYAT GÜZEL GEÇTİ, 15 GÜN BEKLEYECEĞİZ"

"Son ameliyatımız çok başarılı geçti. Doktorlarımız başta olmak üzere Neva'mızın şifa bulması için emeği geçen, dualarıyla bize güç veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzde ameliyatın olumlu sonuçlarını görebilmeyi umduğumuz on beş günlük bir bekleme sürecimiz var. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de sevenlerimizden dua istiyoruz. Allah'tan hem kızımız için hem de şifa bekleyen bütün hastalarımız için acil şifalar istiyor, herkese teşekkür ediyoruz."

8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı

Kaynak: Hürriyet

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Haber Yorumları (2)
BİRİSİ: Rabbim kimseyi ne evladiyla ne evlatsizlikla sınamasın.Allahdan acil sifalar dilerim minik kizimiz ve onun gibi duaya ihtiyac duyan tüm Dünya cocuklari icin
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BERKO: allah yardımcınız olsun
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