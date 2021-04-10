Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında ve nereli?

Kitaplarında ağırlıklı olarak Atatürk'ün hayatı, tarih ve dil çalışmaları ve Cumhuriyet tarihini yazan ve bir ara yakın tarih dersleri de veren Sinan Meydan Sözcü'de yazmaktadır. Peki, Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında ve nereli?