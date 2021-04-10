Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında ve nereli?
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Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında ve nereli?

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Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında ve nereli?

Kitaplarında ağırlıklı olarak Atatürk'ün hayatı, tarih ve dil çalışmaları ve Cumhuriyet tarihini yazan ve bir ara yakın tarih dersleri de veren Sinan Meydan Sözcü'de yazmaktadır. Peki, Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında ve nereli?

SİNAN MEYDAN KİMDİR?

Sinan Meydan 1975 yılında Şavşat'ta doğan, Türk tarihçi ve yazardır. Meydan, İlk ve orta öğrenimini Artvin'in Şavşat ilçesinde, yüksek öğrenimini ise 1993-97 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlamıştır.

1997 yılından beri Eski Türk Tarihi, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi üzerine araştırmalar yapmakta olan Meydan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarih Ana bilim Dalında yüksek lisans yapmıştır.

Kitaplarında ağırlıklı olarak Atatürk'ün hayatı, tarih ve dil çalışmaları ve Cumhuriyet tarihini incelemiştir. Bir ara yakın tarih dersleri de veren Sinan Meydan Sözcü'de yazmaktadır.

SİNAN MEYDAN KİTAPLARI

Atatürk ve Kayıp Kıta Mu, İstanbul, 2005.

Son Truvalılar, "Truvalılar, Türkler ve Atatürk", İstanbul, 2005.

"Atatürk'ü Doğru Anlamak İçin" Nutuk'un Deşifresi, İstanbul, 2006.

Sarı Lacivert Kurtuluş, "Kurtuluş Savaşı'nda Fenerbahçe ve Atatürk", İstanbul, 2006.

"Atatürk ve Kayıp Kıta Mu-2", Köken, İstanbul, 2008.

Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, "Parola Nuh", İstanbul, 2009.

Sarı Paşam, "Mustafa Kemal, İttihatçılar ve II. Abdülhamit", İstanbul, 2010.

Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, "Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine", İstanbul, 2010.

Cumhuriyet Tarihi Yalanları 1-2, İstanbul, 2010-2011.

Akl-ı Kemal, "Atatürk'ün Akıllı Projeleri", 1-2-3-4-5, İstanbul, 2012-2013-2014.

El-Cevap, İstanbul, 2013.

Akl-ı Kemal, "Atatürk'ün Akıllı Projeleri", Özel Baskı, İstanbul, 2014.

Panzehir, İstanbul, 2015.

1923, "Kuruluş Ayarlarına Dönmek", 2017.[2]

Yüzyılın Kitabı, "Yüzyılın Lideri", İnkılâp Kitabevi, 2018.[3]

Atatürk Etkisi, İnkılâp Kitabevi, 2018.

Hafıza, İnkılâp Kitabevi, 2019

Pusula, İnkılâp Kitabevi, 2021

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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