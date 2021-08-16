Sinan, Kıvılcım'ın bulduğu kızlardan kurtulabilecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Dünya Hali, beşinci bölümüyle yine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Dünya Hali, günümüz ilişkilerine yaptığı göndermelerle yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren ekran başındakilerin odak noktası olmayı başardı. Sevdiği kadına ulaşmak için elinden gelen her şeyi deneyen Sinan'ın komik hikâyesi her hafta olduğu gibi bu hafta da TRT 1 ekranlarında.

Sinan, Kıvılcım'ın bulduğu kızlardan kurtulabilecek mi?

Kıvılcım, dedesinin vasiyetini yerine getirmek için uğraşan Sinan'a yardım sözü vermiştir fakat bu söz Sinan'ı zor durumda bırakmaktadır. Sinan, dedesinin vasiyetini ancak Kıvılcım'la evlenerek gerçekleştirebileceğinin farkındadır. Kıvılcım'ın kendisi için bulduğu adayları sürekli uydurduğu bahanelerle savuşturmaktadır.

Öyle birini tarif et ki eşi benzeri bulunmasın

Bu durumdan sıkılan Kıvılcım, Sinan'a ideal eşini tarif etmesi için bir ültimatom verir. Sinan'ın bu işten kurtulması için yapabileceği tek bir şey vardır. Bulunması imkânsız bir kadın tarif etmelidir. Kıvılcım'ın işini iyice zorlaştıran Sinan bu zorlu serüveni sorunsuz atlatabilecek mi?

Bu ilginç ve eğlenceli sürecin anlatıldığı Dünya Hali'nin 5. bölümü 18 Ağustos Çarşamba günü izleyici ile buluşuyor.

Dünya Hali, mizahı bol, izlemesi keyifli birbirinden güzel bölümleri ile her çarşamba TRT 1 ekranlarında.

Kaynak: Bültenler