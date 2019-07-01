Antalya'da "Elmalı'nın Canları İrfan ve Sevgi" konulu sempozyum düzenlendi.

Sinan-ı Ümmi Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sempozyumun ilk bölümünde "Geleneğimizde Hz. Muhammed ev halkı: Ehl-i Beyt", ikinci bölümde ise "Elmalı'nın Canlarından Hz. Muhammed Sunumları'" konuları ele alındı.

Sempozyumun açılışında konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Elmalı'nın irfan yurdu ve hikmet ocağı olduğunu, Türklerin 9 asırdır bu topraklarda yaşadığını vurguladı.

Bir coğrafyada kalıcı olmanın gönülleri kazanmaktan geçtiğini söyleyen Karaloğlu, "Bir bölgeyi sadece kılıçla fethedemezsiniz. Ancak gönülleri fethederseniz kalıcı olursunuz. Dokuz asır sizin olmaya devam eder, yoksa Moğollar gibi yakarsınız, yıkarsınız sonra da yok olursunuz." dedi.

Karaloğlu, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Gül Baba'nın, Abdal Musa'nın, Kaygusuz Abdal'ın bölgelerdeki çalışmalarının bu anlamda önemli olduğunu ifade etti.

Karaloğlu, "Anadolu için Elmalı ve Akseki çok önemli. Elmalı ve Akseki, bu toprakların Türk ve İslam yurdu olmasını sağlayan çok önemli yerlerden. Burada yanan, yanmaya devam eden bir meşale var. O meşaleyi yakmaya devam ettiğimiz sürece bu topraklar da bizim olmaya devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA