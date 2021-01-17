Sinan Güner kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sinan Güner hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

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Gündemde yer alan isimlerden birisi Sinan Güner'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Sinan Güner kimdir, nereli, kaç yaşında?

SİNAN GÜNER KİMDİR?

Sinan Güner, (1969, İstanbul), Türk bürokrat. 6 Kasım 2018'den beri Bartın Valisi olarak görev almaktadır.

Sinan Güner doğum tarihi : 1969

Sinan Güner kaç yaşında : 51 yaşında

Sinan Güner nereli : İstanbul doğumlu

Sinan Güner mesleği ne : Bürokrat, Bartın Valisi

1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1994 - 1997 yılları arasında özel sektörde yer aldı. Yüksek lisans eğitimini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde devam ettirdi ve "Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim" konusunda öğrenimini tamamladı. 1992 yılında Çanakkale Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Ortaca, Çeltik Kaymakam Vekilliği, Feke, Arpaçay, Horasan, Keskin, Çifteler Kaymakamlığı, Mülkiye Müfettişliği görevlerinde bulundu ve Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.Görevi esnasında yeni bir görevlendirme ile İçişleri Bakanlığı İstihbarat Değerlendirme, Analiz ve Koordinasyon Merkezini kurdu ve başkanlığını yürüttü. Ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne atandı ve görevi sırasında AB Vize Serbestisi şartlarından biri olan İkinci Nesil Elektronik Pasaport sisteminin kurulması ve sürücü belgeleriyle birlikte Nüfus Teşkilatı tarafından sağlanması, Dijital Arşiv, e-Tescil, e-Rapor, Mekansal Adres Kayıt Sistemi gibi projelerin başlatılması sürecinde katkılar sağladı.

26 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bartın Valiliğine atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.