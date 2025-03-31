Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmada kendisinden bahsettiği kısma yanıt verdi. Özgür Özel, Burhan'ın 11 Mart'ta katıldığı bir televizyon programında "kulis bilgisi" diyerek paylaştığı ve İmamoğlu'nun tutuklanacağı bilgisinin kendisine Cumhur İttifakı çatısı altındaki bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı tarafından mesajla iletildiğini açıkladı. Söz konusu mesajı atan kişiyi bildiklerini belirten Özel konuşmasında, tutuklamanın bayramdan önce yapılacağı bilgisinin de Sinan Burhan tarafından paylaşıldığını hatırlattı. Peki, Sinan Burhan kimdir? Sinan Burhan mesleği ne, ne iş yapıyor?

SİNAN BURHAN KİMDİR?

1975 yılında Kayseri'de doğan Sinan Burhan, ilk ve orta eğitimini bu kentte tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Kon Tv Ankara Temsilcisi Sinan Burhan, aynı zamanda Anadolu Yayın Platformu ve Anadolu Yayıncılar Derneği'nin de başkanlığını yürütmektedir.Sinan Burhan, Türkiye genelinde 142 yerel ve bölgesel televizyonlarla birlikte gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişimlerine karşı yaptığı ortak yayınlar ile dikkat çekmişti. Burhan aynı zamanda bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Anadolu medyası adına görüşerek her türlü darbe girişimlerine karşı iktidarın yanında olduklarını belirtmişti. Sinan Burhan, 31 Mart seçimlerinde Ankara'nın Altındağ İlçesinde belediye meclis üyeliğine seçildi. Burhan, aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu.