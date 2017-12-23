Dedikodular Doğru Çıktı! Sinan Akçıl, Sevgilisi Otilia'dan Ayrıldığını Duyurdu
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, önceki akşam katıldığı bir davette sevgilisi Otilia'dan ayrıldığı dedikoduları için "Biz de oturduk ve bitirme kararı aldık" dedi.
Yüksel Balık, 20'nci yılına özel Tarabya'da açtığı yeni şubesini birbirinden ünlü simaların da katıldığı renkli bir açılış partisiyle kutladı. Popçu Sinan Akçıl, partiye yalnız katıldı.
"BİTİRME KARARI ALDIK"
Bir süredir şarkıcı sevgilisi Otilia'yla ayrıldığı konuşulan Sinan Akçıl, aşk hayatı hakkında ilk kez net konuştu: "Otilia'yla ilişkimizi bitirme kararı aldık. Mesafeler bize uzun gelmeye başladı. Biz de oturduk ve bitirme kararı aldık, kısmet böyleymiş."
İkilinin mutlu kareleri tarih oldu;
YORUMLAR (12)
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zaten düzgün birisi olsa seninle beraber olmazdıCevap Yaz Yayından Kaldır
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sonu kötü bitmişCevap Yaz Yayından Kaldır
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HANDE COK AYIPCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sende mi bürütüs?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bırakan Bırakana İnşallah Bu Ülkede Yapılan Bu Güzel Hizmetlerin Karşılığında Yıllardır Boş Gezenin Boş İşleri Sorumluluğunu Yapan Ana Muhalefet Partimizin Peşinden Giden Koyunlarımızda Bu Haytalıgı Bırakırda Medeniyetimizde Sınıf Atlarlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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güzel vatanımda neler oluyor böyle boş haber yapınız yazık habercilk anlayışınızaCevap Yaz Yayından Kaldır
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YATTI KALKTI BIRAKTILAR İŞTE BİRBİRLERİNİCevap Yaz 3 1 Yayından KaldırİSMAİL...: hande nediyon sen kız. . . bu kadarbasit mi yani. . hayret. . . ne hale gelindi. . . şeref haysiyet namus ahlaki erdemler. . . ne oldu böyleYayından Kaldır
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Reklam aşkları elbet bir gün son bulurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kiz guzelmisCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şu son dakika haberi olur mu hiç..!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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vah vah...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır