Sinan Akçıl, Işın Karaca'nın düğün tepkisi sonrası sessizliğini bozdu

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Işın Karaca, ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın düğünü sonrası pandemiyi kastederek, "Hayat başlamış da bizim mi haberimiz yok" şeklinde eleştiride bulundu. Eleştiri sonrası sessizliğini bozan Akçıl, "Tertemiz suyu bulandırmaya çalışanlar olmuş. Buradan ekmek çıkmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, 22 Şubat'ta Beşiktaş'ta lüks bir otelde ikinci kez dünyaevine girdi. Düğün törenine çiftin ailesi ve yakın çevresinden oluşan 40 davetli katıldı. Ancak ikilinin nikah töreni sonrası şarkıcı Işın Karaca'dan pandemiyi kastederek, "Allah bir yastıkta kocatsın ama bu kadar insan, düğünler, partiler! Hayat başlamış da bizim mi haberimiz yok? Vallahi bilip de söylemiyorsanız küserim!" şeklinde tepki geldi.

"BURADAN EKMEK ÇIKMAZ"

Işın Karaca'nın tepkisi sonrası sosyal medya hesabından sessizliğini bozan Sinan Akçıl, şu paylaşımda bulundu: '"Arkadaşlar tertemiz suyu bulandırmaya çalışanlar olmuş, davetli listemiz 40 kişiydi. Herkesin HES kodu alındı ve herkesi otelde ağırladık. Buradan ekmek çıkmaz."

"1500 KİŞİLİK KUTLAMA YAPACAĞIZ"

Ünlü şarkıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşıma ayrıca bir yenisini daha ekleyerek, "Ama bu değildir ki pandemi kuralları geçince 1500 kişilik kutlama yapmayacağız. Sabırsızlanıyorum o gün için." şeklinde konuştu.