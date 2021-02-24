Sinan Akçıl, Işın Karaca'nın düğün tepkisi sonrası sessizliğini bozdu
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Sinan Akçıl, Işın Karaca'nın düğün tepkisi sonrası sessizliğini bozdu

24.02.2021 16:36 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:37

Işın Karaca, ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın düğünü sonrası pandemiyi kastederek, "Hayat başlamış da bizim mi haberimiz yok" şeklinde eleştiride bulundu. Eleştiri sonrası sessizliğini bozan Akçıl, "Tertemiz suyu bulandırmaya çalışanlar olmuş. Buradan ekmek çıkmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, 22 Şubat'ta Beşiktaş'ta lüks bir otelde ikinci kez dünyaevine girdi. Düğün törenine çiftin ailesi ve yakın çevresinden oluşan 40 davetli katıldı. Ancak ikilinin nikah töreni sonrası şarkıcı Işın Karaca'dan pandemiyi kastederek, "Allah bir yastıkta kocatsın ama bu kadar insan, düğünler, partiler! Hayat başlamış da bizim mi haberimiz yok? Vallahi bilip de söylemiyorsanız küserim!" şeklinde tepki geldi.

"BURADAN EKMEK ÇIKMAZ"

Işın Karaca'nın tepkisi sonrası sosyal medya hesabından sessizliğini bozan Sinan Akçıl, şu paylaşımda bulundu: '"Arkadaşlar tertemiz suyu bulandırmaya çalışanlar olmuş, davetli listemiz 40 kişiydi. Herkesin HES kodu alındı ve herkesi otelde ağırladık. Buradan ekmek çıkmaz."

Sinan Akçıl, Işın Karaca'nın düğün tepkisi sonrası sessizliğini bozdu

"1500 KİŞİLİK KUTLAMA YAPACAĞIZ"

Ünlü şarkıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşıma ayrıca bir yenisini daha ekleyerek, "Ama bu değildir ki pandemi kuralları geçince 1500 kişilik kutlama yapmayacağız. Sabırsızlanıyorum o gün için." şeklinde konuştu.

Sinan Akçıl, Işın Karaca'nın düğün tepkisi sonrası sessizliğini bozdu
Sinan Akçıl, Işın Karaca'nın düğün tepkisi sonrası sessizliğini bozdu
Haber Yorumları (4)
CONİ: ulan sovcu sinan sehitler diyodun 15 temmuz postlari atiyodun bu matemde ne dugunuymus utanmiyo musun ?
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BOY BOY EĞLENCE DE PAYLAŞIYOR RESİMDE: VALLA OLAN BİZE OLUYOR ADAMLAR EĞLENİYOR DÜĞÜNDE YAPIYOR KİMSENİN SESİ ÇIKMIYOR BİZE GELİNCE YASAK VAR
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CAN: Isin ve Sinanida Sarkici yaptilar ya bu memlekete. . . . Aferin Türk Halki. . . . . Futboldan oldugu gibi müziktenden cok anliyorsunuz. . . . . Anlayanlarda zaten urasmiyor daha, cünki harbi Sanatci ve harbi Futbolcu kalmadi. . . .
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