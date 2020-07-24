Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu Müzisyen Sinan Akçıl, geçen Eylül'de boşandığı oyuncu Burcu Kıratlı'ya doğum gününde tektaş yüzük hediye ederek evlenme teklifinde bulundu.

Geçtiğimiz Eylül ayında boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti yeniden evlenmeye hazırlanıyor.

Müzisyen Sinan Akçıl'ın Eylül ayında tek celsede boşandığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde tektaş yüzük hediye ederek yeniden evlenme teklifinde bulundu.

BOŞANDIKTAN SONRA İLİŞKİLERİNE İKİNCİ BİR ŞANS VERDİLER

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Ocak 2019'da Hollanda Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, eylülde boşanmıştı. Kasımda ise yeniden bir araya gelmişlerdi.