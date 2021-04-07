Sinan Akçıl'dan 'babalık' açıklaması
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Sinan Akçıl'dan 'babalık' açıklaması

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Sinan Akçıl'dan 'babalık' açıklaması

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı ile önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl çocuk sahibi olacak mı? İşte cevabı...

Geçtiğimiz haftalarda evlenen çiftin pandemi döneminde düğün yapması çok eleştirilmişti. Yapılan eleştirilere yanıt veren Sinan Akçıl, "Eleştirenlere söylüyorum onların arasında evlenememiş olanlar varsa bana başvursunlar düğünlerini yapayım" derken Burcu Kıratlı ise, "Çok temkinliydik zaten bütün misafirlerimiz otelde kaldılar. Hepsinin hes kodları alındı. Kuralları çiğneyecek bir şey yapılmadı" dedi.

'HAYALİMDE 4000 KİŞİLİK DÜĞÜN VAR'

Covid-19 salgının bitmesiyle bir düğün daha yapmak istediğini söyleyen Sinan Akçıl, "Benim hayalimde 3000-4000 kişilik düğün vardı. Ama pandemi bitince belki onu da yapacağım inşallah" ifadelerini kullandı.

'KIZ BABASI OLMAK İSTİYORUM'

Burcu Kıratlı bir röportajında çocuk sahibi olmak istediğini söylemişti. Muhabirlerlerin soruları karşısında Sinan Akçıl, "Kız babası olmayı çok istiyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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