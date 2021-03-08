Sina Estavi kimdir? Twitter CEO'sunun tweet'ini 2,5 milyon dolara satın alan Sina Estavi hakkında detaylar...

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, açık artırma usulüyle ilk tweetini satışa çıkardı. Binlerce kişiden farklı teklifler alan Dorsey, ilk tweetini 2,5 milyon dolar teklif aldığı Türk iş insanı Sina Estavi'ye sattı. Peki, Sina Estavi kimdir? Twitter CEO'sunun tweet'ini 2,5 milyon dolara satın alan Sina Estavi hakkında detaylar...

Twitter CEO'su Jack Dorsey, 2006 yılında "just setting up my twttr" (Twitter'ımı kuruyorum) paylaşımı ile dünyaya yeni bir platform kazandırmıştı. Paylaşımının üzerinden tam 15 yıl geçtikten sonra Dorsey'den ilginç bir adım geldi.

SİNA ESTAVİ KİMDİR?

Sina Estavi, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'sudur.

Paylaşımını Değiştirilemez Token olarak bilinen NFT haline getiren Jack Dorsey, Valuables BY Cent sistemi üzerinden satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle teklifler alan Dorsey'e en yüksek miktar, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi'den geldi.

SİNA ESTAVİ

TARİHE GEÇTİ

Jack Dorsey'in Twitter'daki ilk paylaşımına 2,5 milyon dolar teklif sunan Sina Estavi, tweeti satın aldı. Sosyal platformda NFT yöntemiyle satışı gerçekleştirilen ilk varlık olan bu paylaşımı almakla tarihe geçen Estavi, bir kullanıcıdan gelen "Baba sen Türkçe'yi nasıl söktün?" sorusuna ise verdiği cevapla dikkat çekti. Türk olduğu bilinmeyen Estavi, soruya "Aslen Türk'üm." yanıtını verirken, yaptığı satın alımla birlikte tweetin meta verilerini ve dijital imzalı bir sertifikasını elde edecek.