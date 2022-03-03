Simsiyahım sözleri! Sinan Akçıl & Ekin Uzunlar - Simsiyahım şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Simsiyahım sözleri! Sinan Akçıl & Ekin Uzunlar - Simsiyahım şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler

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Simsiyahım sözleri! Sinan Akçıl & Ekin Uzunlar - Simsiyahım şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler

Sinan Akçıl ve Ekin Uzunlar'ın birlikte söyledikleri Simsiyahım şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 40 bin izlenme ve 2 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Simsiyahım şarkı sözleri nelerdir? Simsiyahım sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.

Sinan Akçıl & Ekin Uzunlar - Simsiyahım şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sinan Akçıl'a aittir. Müzik ise Vüqar Sübhan'a aittir.

SİMSİYAHIM ŞARKI SÖZLERİ

Aklıma geldikçe senin gözlerin

Kimse bilmez, seni nasıl özledim

Sanma sakın yoldan geri dönerim

Söyle, seni nerde bulabilirim?

***

Yola çıktım tam şu anda aniden

Ve dönmicem seni tekrar görmeden

Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden

Simsiyahım, farkım yok hiç geceden

***

Acılarım tutun beni kaldırın

Aşkın gelmiş geçmişine saydırın

Suçum aşksa ben cezama razıyım

Simsiyahım, farkım yok hiç geceden

Suçum aşksa ben cezama razıyım

Simsiyahım, farkım yok hiç geceden

***

Bir yağmur yağsa yüzüme yüzüme

Kalbim yeter, daha fazla üzülme

Su değse de baştan aşağı tenime

Simsiyahım, farkım yok hiç geceden

***

Acılarım tutun beni kaldırın

Aşkın gelmiş geçmişine saydırın

Suçum aşksa ben cezama razıyım

Simsiyahım, farkım yok hiç geceden

Suçum aşksa ben cezama razıyım

Simsiyahım, farkım yok hiç geceden

***

Şöyle biraz uzansam bir kuytuya

Düşman oldum sanki ben bu uykuya

Hiç görünmez oldum senin uğruna

Simsiyahım, farkım yok hiç geceden

Hiç görünmez oldum senin uğruna

Simsiyahım, farkım yok hiç geceden

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