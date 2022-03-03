Simsiyahım sözleri! Sinan Akçıl & Ekin Uzunlar - Simsiyahım şarkı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler
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Sinan Akçıl ve Ekin Uzunlar'ın birlikte söyledikleri Simsiyahım şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 40 bin izlenme ve 2 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Simsiyahım şarkı sözleri nelerdir? Simsiyahım sözlerine haberimizden bakabilirsiniz.
Sinan Akçıl & Ekin Uzunlar - Simsiyahım şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sinan Akçıl'a aittir. Müzik ise Vüqar Sübhan'a aittir.
SİMSİYAHIM ŞARKI SÖZLERİ
Aklıma geldikçe senin gözlerin
Kimse bilmez, seni nasıl özledim
Sanma sakın yoldan geri dönerim
Söyle, seni nerde bulabilirim?
***
Yola çıktım tam şu anda aniden
Ve dönmicem seni tekrar görmeden
Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden
Simsiyahım, farkım yok hiç geceden
***
Acılarım tutun beni kaldırın
Aşkın gelmiş geçmişine saydırın
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım, farkım yok hiç geceden
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım, farkım yok hiç geceden
***
Bir yağmur yağsa yüzüme yüzüme
Kalbim yeter, daha fazla üzülme
Su değse de baştan aşağı tenime
Simsiyahım, farkım yok hiç geceden
***
Acılarım tutun beni kaldırın
Aşkın gelmiş geçmişine saydırın
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım, farkım yok hiç geceden
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım, farkım yok hiç geceden
***
Şöyle biraz uzansam bir kuytuya
Düşman oldum sanki ben bu uykuya
Hiç görünmez oldum senin uğruna
Simsiyahım, farkım yok hiç geceden
Hiç görünmez oldum senin uğruna
Simsiyahım, farkım yok hiç geceden