Simpsons'taki Bill Gates kehaneti dünya gündemine oturdu! Başardığı şey tüyler ürpertiyor

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates, yaptıkları ve yapmaya çalıştıklarıyla dünya gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. "Önümüzdeki salgın, Çiçek salgını" diyerek dikkatleri üzerine çeken Bill Gates, bu sefer de ünlü Simpsons dizisindeki bir sahne nedeniyle gündemde.

GÜNEŞ'İ KARARTMAYA ÇALIŞIYOR

Dünyaca ünlü iş insanının, küresel ısınmayı tersine çevirmek için Güneş'i karartmayı hedeflediği ve bu yönde bir teknolojiyi üretmek için çalışmalar yürüttüğü biliniyordu. Fakat Gates'in bu projesinin çılgınlık olduğu söyleniyordu.

SİMPSONS'TAKİ SAHNE ŞAŞIRTTI

Gates'in dünya gündeminde ilk sıralarda olduğu dönemde ortaya çıkan Simpsons sahnesi ise gündem yarattı. Dünya ile ilgili kehanetleri tutturmasıyla bilinen dizinin bir bölümünde, Bill Gates'e benzeyen iş insanı Bay Burns, Güneş ışınlarını durdurmayı başarıyor. Şimdi ise Simpsons'ı bu kehanetinin tutup tutmayacağını görmek için geri sayıma başlandı.

BİLL GATESİ NE HEDEFLİYOR?

Milyarder Bill Gates tarafından desteklenen görevin amacı, tebeşirin Güneş radyasyonunun bir kısmını saptırması, yüzeye çarpmasını durdurması ve gezegeni soğutmasıdır. Bu, daha sonra büyük ölçekli denemelerde ne olacağını anlayabilmek için bilgisayar modellerini besleyebilir.