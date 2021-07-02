Simon Mignolet neden yok? Euro 2020 Belçika maçında Simon Mignolet yok mu, sakatlandı mı, kadroda yok mu?

EURO 2020 çeyrek final ikinci maçı oynanacak Belçika ile İtalya arasında maçta Simon Mignolet neden yok? Euro 2020 Belçika maçında Simon Mignolet yok mu, sakatlandı mı, kadroda yok mu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak ve Saat 22.00'de başlayacak Belçika - İtalya maçında Eden Hazard neden yok, neden oynamıyor? Euro 2020 Belçika maçında Hazard yok mu, sakatlandı mı, kadroda yok mu?

SIMON MIGNOLET NEDEN YOK?

İtalya'da sakat olan Alessandro Florenzi kadroda yer almazken, Belçika da ise sakat olan Timothy Castagne, Simon Mignolet, Eden Hazard bu karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor.