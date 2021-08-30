Ecel, gariban simitçiyi ekmeğinin peşindeyken yakaladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyyar simitçilik yapan 57 yaşındaki Zahit Öğüt cadde üzerinde hayatını kaybetti.

Atatürk Caddesi'nde sabah saatlerinde yerde hareketsiz vaziyette yatan bir şahıs olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk yaptıkları incelemede 57 yaşındaki Zahit Öğüt isimli şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Şehit Süleyman Bey Caddesi üzerinde seyyar simitçilik yaptığı bilinen Zahit Öğüt'ün cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı