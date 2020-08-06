Simge 'şampiyonlar ligi'nde!!! Pop müziği son starı Simge , organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği "Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında önceki gece Harbiye Açıkhava sahnesindeydi.

İlk defa Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Simge, sahne şovu ve performansıyla rüştünü ispatladı.

Her şarkısı hit olan müzik listelerini alt üst eden Simge, önceki gece enerjisi, dillerden düşmeyen şarkıları ve sahne performansıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir konsere imza attı.

Organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un üstlendiği yazın en çok ses getiren etkinliğinde Simge geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. Özel tasarlanmış sahnesinde izleyicilerine görsel bir şölen sunan Simge, şarkılarıyla olduğu kadar kıyafetleri ve danslarıyla da büyük beğeni topladı.

Yaklaşık 1,5 aydır konseri için geceli gündüzlü hazırlık yapan Simge 30 şarkı seslendirdi.Son hiti "Öpücem" i seslendirdikten sonra büyük alkış alan Simge "Harbiye hayatımın konseri oldu. Bugünü çok beklemiştim. Ölsem de gözüm açık gitmeyecek." diyerek mutluluğunu ifade etti.

Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyan üç farklı kıyafetle sevenlerinin karşısına çıkan Simge, sahnede üç saat kaldı. Sesiyle olduğu kadar cesur kıyafetleriyle de göz dolduran Simge ayakta alkışlandı.

Müzik eleştirmenleri tarafından "Yeni Nesil 4 Büyüklere" adını yazdıran Simge ilk Harbiye Açıkhava Konserindeki sahne performansı ve şovuyla rüştünü ispatladı yorumu alan Simge, 'Bu yorumlar beni onare ediyor. Daha da iyi olacağım' dedi.

Simge 'nin ilkHarbiye konserine ünlü isimler de büyük ilgi gösterdi. Konseri izlemeye gelenler arasında Hande Ünsal, Aynur Aydın, Samsun Demir, Gülşah Saraçoğlu, Seçkin Süngüç gibi ünlü isimlervardı.

Simge gelen yoğun istek üzerine 28 Eylül Pazartesi gecesi 2'nci defa Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne' de olacak.

Kaynak: Bültenler