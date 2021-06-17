Simavlı hayırsever vatandaştan Benin'e su kuyusu hayrı
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Simavlı hayırsever vatandaştan Benin'e su kuyusu hayrı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Yaşam

- Simavlı hayırsever vatandaştan Benin'e su kuyusu hayrı Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Boğazköy'de hafızlık eğitimi veren Hafız Hasan Takak, Benin'in Plateau şehrine bağlı 500 kişinin yaşadığı 50 hanelik Infangnı-Djegou-Djedje2 köyüne, kendisi ve eşi merhum Hafize Emine Takak adına su...

- Simavlı hayırsever vatandaştan Benin'e su kuyusu hayrı

COTONOU - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Boğazköy'de hafızlık eğitimi veren Hafız Hasan Takak, Benin'in Plateau şehrine bağlı 500 kişinin yaşadığı 50 hanelik Infangnı-Djegou-Djedje2 köyüne, kendisi ve eşi merhum Hafize Emine Takak adına su kuyusu açtırdı.

En yakın su kuyusuna 2 kilometre uzaklıkta bulunan, içme amaçlı kuyunun 40 metre derinliği ve 30 litre-dakika debisi bulunduğu belirtildi. Su kuyusunun dualarla açılışını yapan vakfın temsilcisi, "Afrika'nın Benin ülkesindeki Plateau şehrine 45 kilometre uzaklıktaki Infangnı-Djegou-Djedje2 50 hanelik köyde yaklaşık 500 kişinin yaşadığını belirterek, Allah bu hayra vesile olanlardan razı olsun" dedi.

Simavlı hayırsever vatandaştan Benin'e su kuyusu hayrı
Simavlı hayırsever vatandaştan Benin'e su kuyusu hayrı
Simavlı hayırsever vatandaştan Benin'e su kuyusu hayrı
Simavlı hayırsever vatandaştan Benin'e su kuyusu hayrı
Simavlı hayırsever vatandaştan Benin'e su kuyusu hayrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak

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