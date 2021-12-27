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Simav'da sahte alkol denetimi

Simav'da sahte alkol denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Simav ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan alkol uygulamasında kaçak ya da sahte alkol tespit edilmediği bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan alkol uygulamasında kaçak ya da sahte alkol tespit edilmediği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kütahya İl Defterdarlığı personelleri ile birlikte ilçe merkezindeki 9 tekel bayii ve işletmeler ile depolarında denetim yaptı. Denetimlerde kaçak ya da sahte alkol bulunmadığı belirtildi. - KÜTAHYA

Simav'da sahte alkol denetimi

Simav'da sahte alkol denetimi

Simav'da sahte alkol denetimi

Simav'da sahte alkol denetimi

Simav'da sahte alkol denetimi

Simav'da sahte alkol denetimi

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