Simav'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
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Simav'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

Kütahya'nın Simav ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

06.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:16
Simav'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

'nın ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.

İlçede gece başlayan ve etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuşu beldesi Dere Mahallesi'nde Mustafa Akarsu'ya ait iki katlı binanın çatısının uçmasına neden olan fırtına dolayısıyla bölgedeki bazı ağaçlar ve telefon direkleri devrildi. Ayrıca iki fırının bacaları yıkıldı.

Kaynak: AA
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