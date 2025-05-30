Şimal öldü mü? Şarkıcı Şimal neden öldü, hastalığı neydi?

Şimal öldü mü? Şarkıcı Şimal neden öldü, hastalığı neydi?
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Şimal öldü mü? Bu soru, son günlerde sosyal medyada sıkça aratılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Şimal'den acı haber 30 Mayıs 2025 tarihinde geldi. 39 yaşındaki başarılı sanatçının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şarkıcı Şimal neden öldü sorusu da hayranlarının ve kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri haline geldi. Daha önce üç kez kanseri nüks eden ve defalarca kemoterapi gören Şimal, son olarak 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine yoğun bakımda devam ediliyordu. Peki, Şimal öldü mü? Şarkıcı Şimal neden öldü, hastalığı neydi?

ŞİMAL ÖLDÜ MÜ?

Sağlık durumu giderek kötüleşen Şimal'den beklenen acı haber 30 Mayıs günü geldi. Şimal'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir."

Şimal öldü mü? Şarkıcı Şimal neden öldü, hastalığı neydi?

ŞARKICI ŞİMAL HASTALIĞI NEYDİ?

Şarkıcı Şimal, 2022 yılında meme kanseri teşhisi aldıktan sonra zorlu bir tedavi sürecine başladı. Hastalığı üç kez metastaz yaptı ve çeşitli organlara sıçradı. Şimal, bu süreçte birçok kez kemoterapi gördü ve ameliyatlar geçirdi. Tüm bu süreç boyunca müzikten kopmadı ve sosyal medyada pozitif kalmaya çalıştı.

2024 yılının başlarında beyninde tümör tespit edilen Şimal, bu nedenle bir ameliyat daha geçirdi. O tarihten sonra sağlık durumu zaman zaman kötüleşti. 4 Mayıs 2025'te ise yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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