Silvan El-Cezeri Akademi Lisesi öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi
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Silvan El-Cezeri Akademi Lisesi öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi

Silvan El-Cezeri Akademi Lisesi öğrencilerine oryantasyon eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemini daha verimli şekilde geçirmelerini sağlamak için Silvan El-Cezeri Akademi Lisesi öğrencilerine oryantasyon eğitimi verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemini daha verimli şekilde geçirmelerini sağlamak için Silvan El-Cezeri Akademi Lisesi öğrencilerine oryantasyon eğitimi verdi.

Lisenin seminer salonunda verilen eğitim programına, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte rehber öğretmenler, akademik takvim, okul aile birliği, okul fobisi, öğrenci gelişim özellikleri, aile ilişkilerinin çocuğa yansıması, istismar ve ihmal, uyum ve davranış bozuklukları, sağlık ve ders çalışma teknikleri gibi birçok konu hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Okuldan yapılan açıklamada, öğrencilerin başarı grafiklerini yükseltmek için bu tür etkinliklere devam edileceği belirtildi.

Ayrıca, eğitim hizmetlerinin ücretsiz verildiği lise için öğrenci kayıtlarının devam ettiği, ders takviyesi ile TYT ve AYT kurslarından yararlanmak isteyen Silvanlı gençlerin kayıt için Cami Mahallesi Bitlis Caddesi'nde bulunan Eski Kültür Merkezi'ne gelerek başvura da bulunabilecekleri bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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