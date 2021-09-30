Silvan'da iki aile arasında bıçaklı kavga; 5'i ağır, 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silvan'da iki aile arasında bıçaklı kavga; 5'i ağır, 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Haberler | Güncel
Silvan'da iki aile arasında bıçaklı kavga; 5'i ağır, 6 yaralı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesi iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada, 5'i ağır, 6 kişi bıçakla yaralandı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesi iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada, 5'i ağır, 6 kişi bıçakla yaralandı.

Silvan ilçesi Tekel Mahallesi'nde Karsu ile Memiş ailelerinin bireyleri arasında saat 16.30 sıralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Toprak Karsu, Serdar Karsu, Hidayet Memiş, Mahsun Memiş, Kerem Memiş ve Mehmet Memiş bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede geniş çaplı önlem alırken, yaralılar ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Serdar Karsu ile Hidayet, Mahsun, Kerem ve Mehmet Memiş Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
CHP belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu

CHP belediye meclis üyesi iple asılı halde ölü bulundu

 80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor

80 kilodan 65 kiloya düştü! Hıçkırık nöbetlerine kapılan genç, kapı kapı dolaşıp derdine çare arıyor

 Ekvador'da cezaevinde çeteler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 100'e ulaştı

Ekvador'da cezaevinde çeteler arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 100'e ulaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Gülben Ergen
Spor Mario Balotelli Fatih Terim Gökhan Töre Lionel Messi Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Silvan'da iki aile arasında bıçaklı kavga; 5'i ağır, 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:13:09. #1.11#