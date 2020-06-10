Silvan'a 150 yatak kapasiteli 'dijital' hastane
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Silvan'a 150 yatak kapasiteli 'dijital' hastane

Silvan'a 150 yatak kapasiteli 'dijital' hastane Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 27 bin metrekarelik alanda inşası tamamlanan ve 'Dijital hastane' olarak tasarlanan 150 yataklı Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi binası hizmet vermeye başladı.

10.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:03

Silvan'a 150 yatak kapasiteli 'dijital' hastane

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 27 bin metrekarelik alanda inşası tamamlanan ve 'Dijital hastane' olarak tasarlanan 150 yataklı Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi binası hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığınca 'Dijital hastane' olarak tasarlanan ve son teknolojik cihazlarla donatılan 150 yataklı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi hizmete girdi. Başhekim Dr. Fesih Uyan, mevcut devlet hastanesinin 1993 yılında beri 100 yatak kapasitesiyle hizmet vermekte yetersiz kaldığını söyledi. Dr. Uyan bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılında ilçeye 'Dijital hastanede' yapılmasını kararlaştırıldığını dile getirdi.

Dünyada korona virüsün yol açtığı salgının Türkiye'yi de içine aldığını ve hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydetti. Dr. Uyan, "Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız korona virüse karşı başarılı bir şekilde mücadele gerçekleştirmiş olup halen salgınla mücadele kesintisiz devam etmektedir. Salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler sosyal mesafeye dikkat etmeli, maske kullanımı ve temizliğe halkımız harfiyen uymalıdır. Ayrıca pandemi sürecinde hastanemiz MHRS'den randevu sistemi ile hizmet verip alınan tedbirleri kesintisiz uygulamaktadır. Sağlık Bakanlığımızın sağlıkta dönüşüm programı ve tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden eşit yararlandırılması kapsamında 2016 yılında yapımına başlanan 150 yataklı yeni Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanemizde mutlu sona ulaşmış bulunmaktayız. Bu dönemde 27 bin metrekarelik alanda yaklaşık 3 yılda tamamlanan yeni Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi binası, hem ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza hem de bölge olarak yaklaşık 150 bin nüfusa hizmet vermektedir. Yapımı tamamlanan Yeni Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi 21'i yoğun bakım yatağı ve 130'u diğer klinik yatakları olmak üzere toplam 150 yatak kapasitesi B rolünde 6 gözlü ameliyathanemiz ile 25'e yakın uzman hekim kadrosuyla hizmet vermektedir" dedi.

Son teknolojiye sahip modern bir hastane binası

Yeni hizmet binasında her zaman güncel teknolojiyi takip ederek yeni ve daha kaliteli sağlık hizmeti vereceklerini aktaran Dr. Uyan, "Sıfır kağıt kullanımını hedefleyen dijital bir hastane olarak hizmet vereceğiz. Eski hastane binamızda olduğu gibi bizim için her zaman ön planda olan insan sağlığı anlayışımız yeni hastanemizde de devam edecektir. Bugün de dünya standartlarının üzerinde bir hastaneyi ülkemize kazandırmanın gururu içerisindeyiz. Yeni hastane ilçemize yakışan ve uzun yıllar halkımızın ihtiyacına cevap verebilecek kalite ve kapasitededir" diye konuştu.

Silvan'a 150 yatak kapasiteli 'dijital' hastane

Kaynak: İHA

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