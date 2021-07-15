Silopi'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silopi'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Silopi'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programla şehit mezarları ziyaret edildi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit programı düzenlendi.

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programla şehit mezarları ziyaret edildi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit programı düzenlendi.

Silopi Kaymakamlığınca, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programla, şehit mezarları ziyaret edilerek, darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu. Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Vedat Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İlçe Müftüsü Muhammed Said Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, MHP İlçe Başkanı Koçero Saluci, sendika ile STK temsilcileri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ilk önce şehitlerin mezarları ziyaret edildi. Karşıyaka ile Yenişehir Mahallesi Mezarlığındaki şehitleri ziyaret eden Kaymakam Kuruca ile beraberindekiler, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp dua okudu. Ardından Gümrük Lojmanları Camii'nde, 15 Temmuz şehitleri için Kürtçe ve Türkçe Mevlid-i Şerif okutuldu.

Daha sonra Ankara'da tedavi gören Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silopi Temsilcisi Mehmet Eren'in evini ziyaret eden Kaymakam Kuruca ve beraberindekiler, Eren'in ailesine şifa dileklerinde bulundu. - ŞIRNAK

Silopi'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Silopi'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Silopi'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Silopi'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Silopi'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Silopi'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Silopi'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Silopi'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Silopi'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Kaan Yıldırım Levent Yüksel Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silopi'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:18:38. #1.15#

title