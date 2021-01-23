Silivri ve Çatalca'da sokak hayvanları için kulübeler kuruldu

İstanbul'da hayvanseverler, Silivri ve Çatalca'nın ormanlık bölgelerindeki sokak hayvanlarını kış şartlarından korumak için kulübe kurdu ve mama dağıttı.

İstanbul'da hayvanseverler, Silivri ve Çatalca'nın ormanlık bölgelerindeki sokak hayvanlarını kış şartlarından korumak için kulübe kurdu ve mama dağıttı.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), Hayvan Severler Derneği (HAYSEVDER), Patiliyo, Yeniyüzyıl Üniversitesi Hayvan Hakları Öğrenci Topluluğu üyeleri ve Zümrüdüanka Grubu gönüllüleri, sokak hayvanlarına kulübe kurmak ve mama dağıtmak amacıyla Çatalca Subaşı Mesire Alanı'nda bir araya geldi.

Hayvanseverler 100'e yakın kulübenin montaj işlemlerini ve ısı yalıtımlarını yaptıktan sonra yaklaşık 20 noktaya mamalarla birlikte dağıttı.

Etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Ocak 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu adı altında tüm partilerin emek verdiği güzel bir komisyon oluşturduklarını, aylarca çalıştıklarını, Türkiye'nin her yerinden hayvan hakları dernekleriyle görüşülerek yasal düzenlemenin iyi bir noktaya getirildiğini anlattı.

Kaynarca, gelecek hafta Meclisin açılacağına işaret ederek, hedeflerinin yeni dönemde yasal düzenlemeyi de hayata geçirmek olduğunu belirtti.

HAYSEVDER ve Patiliyo Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz da düzenli olarak Çatalca'ya gelip besleme yaptıklarını söyledi.

Çatalca'ya kentteki diğer ilçelerden bırakılan köpekleri haftanın 2 günü beslediklerini aktaran Yılmaz, bu hayvanların kış şartlarına dayanamadıklarını, soğuktan çok etkilendikleri için kulübe de getirmek istediklerini ifade etti.

Öte yandan Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, kulübe sayılarının artırılması konusuna değinerek, Silivri Belediyesi ve HAYKURDER iş birliğinde 100 kulübenin daha bölgeye en kısa sürede kazandırılacağını bildirdi.

Etkinlikte, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş