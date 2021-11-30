Silivri sahili lodosa teslim oldu - Haberler
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Silivri sahili lodosa teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri sahilinde etkili olan lodos nedeniyle bazı tekneler battı, sağlam olanlar ise sahipleri tarafından kıyıya çıkartılırken, zabıta ekipleri sahili yaya trafiğine kapattı.

İSTANBUL (İHA) - Silivri sahilinde etkili olan lodos nedeniyle bazı tekneler battı, sağlam olanlar ise sahipleri tarafından kıyıya çıkartılırken, zabıta ekipleri sahili yaya trafiğine kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde etkili olan lodos akşam saatlerinde de devam etti. Silivri'de akşam saatlerinde etkisini göstermeye devam eden lodos nedeniyle kıyıdaki bazı tekneler battı, sağlam olanlar ise sahipleri tarafından kıyıya çıkartıldı. Zabıta ekipleri sahilin giriş ve çıkışlarına şerit çekerek, sahili yaya trafiğine kapattı. - İSTANBUL

Silivri sahili lodosa teslim oldu

Silivri sahili lodosa teslim oldu

Silivri sahili lodosa teslim oldu

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