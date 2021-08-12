Silivri E-5'de trafiği kilitleyen kaza
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Silivri E-5'de trafiği kilitleyen kaza

Silivri E-5'de trafiği kilitleyen kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri E-5'te sabah saatlerinde devrilen kamyonet, trafik sıkışıklığına neden oldu.

Silivri E-5'te sabah saatlerinde devrilen kamyonet, trafik sıkışıklığına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza 07.30 sıralarında E-5 Değirmenköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 ABN 432 plakalı kamyonet, bir anda devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yolda yan yatan kamyonet, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kaldırıldı ve trafik yeniden açıldı. - İSTANBUL

Silivri E-5'de trafiği kilitleyen kaza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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