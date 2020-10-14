Silivri'de Türk Kızılay ile modacı Hakan Akkaya'dan 28 aileye yardım
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Silivri'de Türk Kızılay ile modacı Hakan Akkaya'dan 28 aileye yardım

14.10.2020 22:50 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:00
Silivri'de Türk Kızılay ile modacı Hakan Akkaya'dan 28 aileye yardım

SİLİVRİ'de, modacı Hakan Akkaya, Türk Kızılay ekipleriyle birlikte Roman vatandaşlarından oluşan 28 aileye gıda, temizlik malzemeleri ve giyecek yardımında bulundu.

SİLİVRİ'de, modacı Hakan Akkaya, Türk Kızılay ekipleriyle birlikte Roman vatandaşlarından oluşan 28 aileye gıda, temizlik malzemeleri ve giyecek yardımında bulundu.

Modacı Hakan Akkaya, Türk Kızılay ekipleriyle birlikte Silivri'ye giderek Roman vatandaşlara yardımda bulundu. 28 aileden 120 kişiye gıda, temizlik malzemeleri ve giyecek yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, "Dünyanın yüzlerce Ülkesine yardım eden Kızılay, kendi ülkesindeki insanların da yanındadır. Hakan Bey'le birlikte burada çocuk ve ailelere kışlık ayakkabıları, gıda ve hijyen malzemeleri getirdik. Artık burayı Kızılay olarak sahipleneceğiz. Periyodik olarak dönemlerde yardımlar için Silivri'de olacağız. İstanbul'un merkezinde böyle yaşam noktası olması bizim bildiğimiz şeyler ama burada çok farklı bir yaşam alanı, çok desteklere ihtiyacı var bizler de Kızılay ekibi olarak, her zaman burada olacağız." dedi. Modacı Hakan Akkaya ise, "Bugün Silivri'deyiz, Roman yerleşkesindeyiz. Maalesef bu insanların hiçbir şeyleri yok. Türk Kızılay ekipleriyle birlikte daha önce giydirmek için buradaydık. Daha sonra işler büyüdü, gıda ve hijyen kolisi eklendi. Korona ve buradaki yaşadıkları şartları düşünürsek; her hane için büyük hijyen kolisi verdik ve bundan sonra düzenli olarak gelmeye devam edecek bu yardımlar. Ben Kızılay ekibi ile birlikte bu insanlara ulaşabildiğim için çok mutluyum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, burada su sorunu var. Yakında bu sorun çözülecektir. İlk ay ben karşılıyorum, daha sonra Kızılay ekibi buna kalıcı bir çözüm bulacaktır." diye konuştu.

- İstanbul
Silivri'de Türk Kızılay ile modacı Hakan Akkaya'dan 28 aileye yardım
Silivri'de Türk Kızılay ile modacı Hakan Akkaya'dan 28 aileye yardım
Silivri'de Türk Kızılay ile modacı Hakan Akkaya'dan 28 aileye yardım
Silivri'de Türk Kızılay ile modacı Hakan Akkaya'dan 28 aileye yardım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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