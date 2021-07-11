SİLİVRİ'DE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

SİLİVRİ'DE otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

SİLİVRİ'DE otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu yan yol Albay Yunus Dirik Caddesi'nde yaşandı. Otomobil ile Hasan Samet O. Yönetimindeki 34 DYY 69 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 40 metre savrularak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapanırken metrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasından sonra, kazaya karışan otomobil ile motosikletin çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı