SİLİVRİ'DE OTEL MÜŞTERİLERİ, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİLİVRİ'DE OTEL MÜŞTERİLERİ, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU

SİLİVRİ'DE OTEL MÜŞTERİLERİ, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU
Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de bir otelde eğlenen çok sayıda davetli iddialara göre yedikleri yemekten zehirlendi.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de bir otelde eğlenen çok sayıda davetli iddialara göre yedikleri yemekten zehirlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda davetli, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Çanta Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşandı. Yedikleri yemekten sonra fenalaşan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Zehirlenen davetliler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Görüntü dökümü:

------------Hastane önünden detaylar

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Selin Şekerci Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Cristiano Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SİLİVRİ'DE OTEL MÜŞTERİLERİ, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 03:47:46. #1.16#

title