SİLİVRİ'DE OTEL MÜŞTERİLERİ, GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE HASTANELİK OLDU

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de bir otelde eğlenen çok sayıda davetli iddialara göre yedikleri yemekten zehirlendi.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de bir otelde eğlenen çok sayıda davetli iddialara göre yedikleri yemekten zehirlendi. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda davetli, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Çanta Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşandı. Yedikleri yemekten sonra fenalaşan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Zehirlenen davetliler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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------------Hastane önünden detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı