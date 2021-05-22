Silivri'de Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi
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Silivri'de Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'de geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlaması sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan Kaya cinayetine ilişkin tutuklama sayısı 8'e yükseldi.

Silivri'de geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlaması sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan Kaya cinayetine ilişkin tutuklama sayısı 8'e yükseldi.

Silivri'de, 17 Mayıs'ta doğum günü kutlamasında iki taraf arasında kavgada Mertcan Kaya, bıçaklanarak hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi de tutuklanmıştı. Yaşanan olaya ilişkin dün gece olaya karıştığı tespit edilen 7 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sabah saatlerinde, geriye kalan 3 şüpheli ise sorgularının ardından akşam saatlerinden sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mertcan Kaya cinayetine ilişkin tutuklama sayısı ise 8'e yükseldi. - İSTANBUL

Silivri'de Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi
Silivri'de Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi
Silivri'de Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi
Silivri'de Mertcan Kaya cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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