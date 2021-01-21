Silivri'de kuvvetli rüzgar kayıkları batırdı
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Silivri'de kuvvetli rüzgar kayıkları batırdı

21.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:17
Silivri'de kuvvetli rüzgar kayıkları batırdı

SİLİVRİ'de etkili olan rüzgar nedeniyle sahilde bulunan kayıklar battı.

SİLİVRİ'de etkili olan rüzgar nedeniyle sahilde bulunan kayıklar battı.

Silivri'de dün geceden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Rüzgar nedeniyle Silivri Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgakıran mevkiinde bulunan bazı balıkçı kayıklarının güverteleri su alırken, bazıları da battı.


- İstanbul
Silivri'de kuvvetli rüzgar kayıkları batırdı
Silivri'de kuvvetli rüzgar kayıkları batırdı
Silivri'de kuvvetli rüzgar kayıkları batırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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