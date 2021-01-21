Silivri'de kuvvetli rüzgar kayıkları batırdı
21.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:17
SİLİVRİ'de etkili olan rüzgar nedeniyle sahilde bulunan kayıklar battı.
SİLİVRİ'de etkili olan rüzgar nedeniyle sahilde bulunan kayıklar battı.
- İstanbul
Silivri'de dün geceden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Rüzgar nedeniyle Silivri Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgakıran mevkiinde bulunan bazı balıkçı kayıklarının güverteleri su alırken, bazıları da battı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı