SİLİVRİ'DE KORONAVİRÜS DENETİMLERİ SİLİVRİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

SİLİVRİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Denetim kapsamında işyerleri, pazar alanları ve sokaklarda dolaşan ekipler uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nca bugün 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla en kapsamlı koronavirüs denetimleri başladı. Silivri'de kaymakamlık önünde toplanan denetim ekipleri görev dağılımı yaparak ilçe genelinde çalışmalarına başladı. Denetimlere Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe sağlık denetim ekiplerinin katıldı. Denetimlerde lokanta, kuaför, kahvehane, çay bahçeleri gibi mekanlara gidildi. Pazar alanlarına da giden ekipler uyarılarda bulundu

Kaynak: DHA