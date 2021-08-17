Silivri'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Silivri-Selimpaşa yolu üzerinde seyir halindeki özel otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Silivri-Selimpaşa yolu üzerinde seyir halindeki özel otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu Silivri-Selimpaşa arasındaki Araptepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 3 kişi bulunan ve İstanbul istikametine seyir halinde olan özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçe genelindeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

(Yusuf Eker/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı