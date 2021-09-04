Silivri'de iş yeri yangını

Saat 05: 53 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka, Silivri, Büyükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü ve Büyükçavuşlu İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi.