Silivri'de iş yeri yangını
Saat 05: 53 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka, Silivri, Büyükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü ve Büyükçavuşlu İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi.
Saat 05: 53 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka, Silivri, Büyükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü ve Büyükçavuşlu İtfaiye ve 112 Hızır Acil Ambulans ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda, yaralı ve can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: Habermetre