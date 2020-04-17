Silivri'de ev hanımlarından sağlık çalışanlarına gıda desteği Silivri'de ev hanımları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için ev yemekleri yaptı.

Silivri'de ev hanımları, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için ev yemekleri yaptı.

Elmas Demirbağ, Gülden Şenalp, Hatice Güçlü ve Rukiye Çankaya, doğal ürünlerden hazırladıkları börek, poğaça, ayran, yoğurt, Osmanlı şerbeti ve atıştırmalıkları Silivri Devlet Hastanesini çalışanlarına ikram etti.

Gülden Şenalp, virüsle mücadelede bir büyük fedakarlıklar ortaya koyan sağlık çalışanlarına ellerinden geldiğince destek olmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bir seferberlik, bir savaş. Bizler de ev hanımları olarak, cephedeki sağlık çalışanlarımız için biraraya geldik. Ne yapabiliriz diye düşündük. Biz de vatanımıza hizmet etmek istiyoruz. Safımız devletimizin safı. Biz biriz, birlikteyiz ve birlikte çok güçlüyüz. Bu savaşı hep beraber, gönül gönüle el ele yeneceğiz. Evde organik gıdalarla ve dualarımızla sağlık çalışanlarımıza bir nebze olsun moral verebilmek için yiyecekler ve ikramlar hazırladık."

Elmas Demirbağ da hazırladıkları yiyeceklerin sağlık çalışanlarına enerji vermesini istediklerini dile getirerek, "Daha sağlıklı daha güçlü olsunlar. Doktorlarımıza şifa olsun diye yaptık." diye konuştu.

Rukiye Çankaya ise yiyeceklerin üzerine sağlık çalışanlarına moral olsun diye notlar da yazdıklarını ifade ederek, "İnşallah motive olurlar ve hayırlısıyla bunu da atlatırız." dedi.

Yiyecekleri teslim alan Silivri Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Soner Oflazoğlu, ise şunları kaydetti:

"Bu cephede yalnız olmadığımızı bize gösterdiniz. Bu savaşta hep beraberiz ve sayenizde çok güçlüyüz."

Kaynak: AA