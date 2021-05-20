Silivri'de bir kişinin hayatını kaybetti bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silivri'de bir kişinin hayatını kaybetti bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş - Haberler | Güncel

Silivri'de 18 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Silivri'de 18 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkisindeki halk plajında, Metehan ve Mertcan K. kardeşler ile A.A. ve A.D. arasında tartışma çıkmış ve tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.A. ve A.D. üzerlerindeki bıçaklarla Metehan ve Mertcan K'yi yaralamıştı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden Mertcan K. hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Metehan K. ise tedavi altına alınmıştı.

Silivri'de bir kişinin hayatını kaybetti bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Silivri'de bir kişinin hayatını kaybetti bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Akraba iki ailenin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 kişi can verdi, 2 kişi yaralandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 500 bin dozu aştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte uygulanan aşı miktarı 500 bin dozu aştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 718 bin 508 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Abdullah Gül Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Burak Sergen Şeyma Subaşı Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silivri'de bir kişinin hayatını kaybetti bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 16:08:27. #1.13#

title