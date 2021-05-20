Silivri'de bir kişinin hayatını kaybetti bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Silivri'de 18 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Silivri'de 18 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkisindeki halk plajında, Metehan ve Mertcan K. kardeşler ile A.A. ve A.D. arasında tartışma çıkmış ve tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.A. ve A.D. üzerlerindeki bıçaklarla Metehan ve Mertcan K'yi yaralamıştı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden Mertcan K. hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Metehan K. ise tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş