Silivri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını vurdu
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Silivri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını vurdu

SİLİVRİ'de bir kişi kafede oturan boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki arkadaşına ateş açtı.

Silivri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini ve arkadaşını vurdu
20.09.2020 18:20 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:28
SİLİVRİ'de bir kişi kafede oturan boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen kişi polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bir kafede meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Metehan Ç. boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.Ç. ve M.K. yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi. Olay yerinden kaçan şüpheli bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Saldırıyı gerçekleştiren koca hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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