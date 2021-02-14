Silivri'de, bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Silivri'de, bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

14.02.2021 21:59 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:25

Silivri'de, kimsenin yaşamadığı 3 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Silivri'de, kimsenin yaşamadığı 3 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kavaklı Mahallesi Flamingo Yolu Caddesi'nde 3 katlı müstakil evin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri ve Selimpaşa itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, kimsenin yaşamadığı evin çatısında hasar oluştu.

Silivri'de, bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Silivri'de, bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Silivri'de, bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Silivri'de, bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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