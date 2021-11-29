Silivri'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de bir binanın 5'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alibey Mahallesi Özkan Taşkın Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina tedbir amacıyla boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.