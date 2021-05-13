Silivri'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti

Silivri'de bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır yolun ortasında durabildi.

Silivri'de bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır yolun ortasında durabildi. Kısıtlama sebebiyle Trakya'nın en önemli bağlantı yolu olan Çerkezköy-İstanbul yolunun boş olması olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, öğle saatlerinde Çerkezköy-İstanbul yolu Büyükçavuşlu mevkii Çerkezköy istikametinde meydana geldi. Şeref Bilgin yönetimindeki tır, sürücünün iddiasına göre yolun çökmesinden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerleri aşarak yolun karşı şeridine geçti. Kısıtlama sebebiyle Trakya'nın İstanbul ile en önemli bağlantı noktalarından olan yolun boş olması olası bir facianın da önüne geçti.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Şeref Bilgin, "Yol çöküntüsünden dolayı direksiyon hakimiyetimi kaybettim" dedi.

Kazada tırın motor kısmına saplanan bariyerler Silivri itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Araçtan sızan mazot ve yağlar ise karayolları ekiplerince temizlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı