Silivri'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silivri'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti

Silivri'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'de bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır yolun ortasında durabildi.

Silivri'de bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır yolun ortasında durabildi. Kısıtlama sebebiyle Trakya'nın en önemli bağlantı yolu olan Çerkezköy-İstanbul yolunun boş olması olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, öğle saatlerinde Çerkezköy-İstanbul yolu Büyükçavuşlu mevkii Çerkezköy istikametinde meydana geldi. Şeref Bilgin yönetimindeki tır, sürücünün iddiasına göre yolun çökmesinden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerleri aşarak yolun karşı şeridine geçti. Kısıtlama sebebiyle Trakya'nın İstanbul ile en önemli bağlantı noktalarından olan yolun boş olması olası bir facianın da önüne geçti.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Şeref Bilgin, "Yol çöküntüsünden dolayı direksiyon hakimiyetimi kaybettim" dedi.

Kazada tırın motor kısmına saplanan bariyerler Silivri itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Araçtan sızan mazot ve yağlar ise karayolları ekiplerince temizlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boşanmaktan vazgeçiremediği karısını kaçıran koca, engel olmaya çalışan ailesini de aracıyla ezdi
Boşanmaktan vazgeçiremediği karısını kaçıran koca, engel olmaya çalışan ailesini de aracıyla ezdi
Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken canından oldu
Gölge diye seçtiği kaldırımda servis beklerken canından oldu
Bostancı'da kasksız motosiklet sürücüsü kazada öldü
Bostancı'da kasksız motosiklet sürücüsü kazada öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Aleyna Tilki Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Diego Burak Yılmaz Aykut Kocaman Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Silivri'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 16:52:50. #1.16#

title