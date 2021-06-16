Son dakika haberi... SİLİVRİ'DE AYAĞINA İP DOLANARAK AĞACA TAKILAN KARGAYI İTFAİYE ERİ KURTARDI
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Son dakika haberi... SİLİVRİ'DE AYAĞINA İP DOLANARAK AĞACA TAKILAN KARGAYI İTFAİYE ERİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de ayaklarına ip dolanan karga takıldığı ağaçta mahsur kaldı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de ayaklarına ip dolanan karga takıldığı ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye eri, ağaca tırmanıp ipleri keserek, kargayı kurtardı.

Olay, Çanta Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. Ağaçta karganın çırpındığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye aracı ağacının yakınına giremedi. İtfaiye eri Mustafa Karacan, 15 metrelik ağaca tırmanarak çıktı. Karacan, ayaklarına dolanan ipi keserek, kargayı takıldığı ağaçtan kurtardı.

AĞAÇTAKİ YILAN İTFAİYE ALDI

Öte yandan, Semizkumlar Mahallesi'nde bulunan villanın bahçesinde ağaçta yılan görenler itfaiye ekiplerini çağırdı. Gelen ekipler, ağaçtaki yaklaşık 2 buçuk metrelik yılanı alarak, yerleşim alanına uzak bir araziye bıraktı.

Son dakika haberi... SİLİVRİ'DE AYAĞINA İP DOLANARAK AĞACA TAKILAN KARGAYI İTFAİYE ERİ KURTARDI
Son dakika haberi... SİLİVRİ'DE AYAĞINA İP DOLANARAK AĞACA TAKILAN KARGAYI İTFAİYE ERİ KURTARDI
Son dakika haberi... SİLİVRİ'DE AYAĞINA İP DOLANARAK AĞACA TAKILAN KARGAYI İTFAİYE ERİ KURTARDI
Son dakika haberi... SİLİVRİ'DE AYAĞINA İP DOLANARAK AĞACA TAKILAN KARGAYI İTFAİYE ERİ KURTARDI
Son dakika haberi... SİLİVRİ'DE AYAĞINA İP DOLANARAK AĞACA TAKILAN KARGAYI İTFAİYE ERİ KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi... SİLİVRİ'DE AYAĞINA İP DOLANARAK AĞACA TAKILAN KARGAYI İTFAİYE ERİ KURTARDI - Haberler
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