Silivri'de ağaçlık alandaki yangın köy yolunu trafiğe kapattı SİLİVRİ'de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SİLİVRİ'de ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında çok sayıda ağaç zarar görürken jandarma ekipleri Alipaşa Köyü'ne giden yolu tedbir amaçlı trafiği kapattı.

Silivri Alipaşa Köyü'ndeki bir çiftlik evin bahçesinde saat 17.00 sıralarında otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Bu sıra rüzgarın etkisiyle yoğun duman trafiği aksattı. Jandarma ekipleri bir süre tedbir amaçlı yolu trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesiyle trafik normale dönerken, çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar görürken Silivri Belediyesi'ne ait lavanta bahçesi de kısmen yandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA