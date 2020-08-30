SİLİVRİ'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törenle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen törenle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Tören sırasında sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'nci yıl dönümü için resmi törenle kutlama yapıldı. Törene Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelengi Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Törende sosyal mesafe kuralına uyulduğu da görüldü.

Kaynak: DHA