Silivri'de 2 çocuk babası adam ölü bulundu Silivri'de ailesinin uzun sure haber alamadığı evli ve 2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu.

Silivri'de ailesinin uzun sure haber alamadığı evli ve 2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Değirmenköy'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası 37 yaşındaki İsmail Emre'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu Jandarma ve 112 sağlık görevlilerine bildirdi. Çilingir yardımıyla eve girildiğinde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA